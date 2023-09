TIRO A VOLO Europei: decimo posto per San Marino nel Mixed Team Mancini centra 73 piattelli su 75, la Perilli si ferma a 67 per un totale di 140 che non basta per entrare in finale

Alessandra Perilli e Manuel Mancini non sono riusciti a conquistare la finale del Mixed Team agli Europei di Osjiek in Croazia. Ottima la gara di Mancini che ha colpito 73 piattelli su 75 mentre la Perilli ha chiuso con 67 piattelli centrati per un totale di 140 su 150. In classifica generale la coppia sammarinese ha chiuso al decimo posto assoluto.

