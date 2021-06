ATLETICA LEGGERA Europei dei Piccoli Stati di Atletica Leggera in diretta su RTV Sport Alle 14 la Cerimonia d'Apertura di una manifestazione che vede in gara 15 nazioni, con la novità dell’Athletica Vaticana

La Repubblica di San Marino ospiterà sabato 5 giugno gli Europei dei Piccoli Stati di Atletica Leggera. La competizione gode del patrocinio della Segreteria di Stato per lo Sport, della Segreteria di Stato per il Turismo e del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, è organizzata sotto l’egida di Aasse e European Athletics con la partnership tecnica di New Balance. Sono oltre 70 gli atleti al via da 15 nazioni diverse: Albania, Andorra, Armenia, Cipro, Georgia, Gibilterra, Kosovo, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldavia, North Macedonia, Malta, Montenegro, Monaco e San Marino alle quali, come annunciato, si aggiunge in veste di ospite l’Athletica Vaticana.

A vestire i colori di San Marino 23 atleti, 12 ragazze e 11 ragazzi. Tra le ragazze Giorgia Cesarini nel lancio del giavellotto, Beatrice Berti nei 400m ostacoli, Melissa Michelotti nel salto in alto, Lucia Casali, Giulia Gasperoni e Alessia Selva nel salto in lungo, Alessandra Gasparelli ed Elena Francioni nei 100m con la Gasparelli che correrà, insieme a Rebecca Guidi anche i 200m. Nei 400m sarà impegnata Sofia Bucci mentre Chiara Guiducci correrà i 3000m. Tra i ragazzi Lorenzo Muraro sarà impegnato nel lancio del giavellotto, Elia Genghini e Andrea Ercolani Volta nei 400m ostacoli, Eugenio Rossi nel salto in alto, Andrea Pedrella Moroni nel salto in lungo, Francesco Sansovini e Nicolas Santos Bollini correranno i 100m con Sansovini che sarà impegnato anche nei 200m con Davide Davosi. Alessandro Gasperoni e Francesco Maiani correranno i 400m mentre Lorenzo Bugli correrà i 3000 metri.

Per gli Europei dei Piccoli Stati è prevista anche la “staffetta svedese” ovvero una staffetta da 4 frazioni di lunghezza progressiva (100/200/300/400) sia maschile che femminile. L’evento si terrà nel pomeriggio del 5 giugno con inizio alle 14 quando è in programma una breve cerimonia d’apertura condotta da Chicco Giuliani (Radio Deejay) e da Federico Bini che prevede, oltre ai saluti delle istituzioni anche le esibizioni del corpo di ballo di “Deejay On Stage” formato da Ilaria Ercolani, Virginia Della Balda e Lucrezia Zambon (coreografa Martina Giacomini) e gli interventi musicali di Silvia Cecchini. Musica e spettacolo torneranno prima delle premiazioni programmate per le 19. Lo Stadio di Serravalle tornerà ad ospitare pubblico in presenza, saranno 200 le persone ammesse ad assistere all’evento. La manifestazione sarà trasmessa integralmente sul canale 93 San Marino RTV Sport e in diretta streaming su www.sanmarinortv.sm/programmi/web-tv-sport.

