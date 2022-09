KARATE Europei dei Piccoli Stati: San Marino chiude al 4° posto

Si è svolto dal 22 al 25 settembre in Liechtenstein l’ottava edizione del Campionato Europeo dei Piccoli Stati di karate. Una manifestazione che ha visto prendere parte oltre 350 atleti provenienti da otto differenti nazioni, nelle categorie che variavano da Under 14 fino ai Senior nelle specialità Kata e Kumitè. La delegazione sammarinese, composta da 34 atleti, è stata guidata dal presidente FESAM Maurizio Mazza. I primi a scendere sul tatami nella giornata di venerdì 23 settembre sono stati gli atleti under 14 nella specialità kumitè. Milo Camorali conquista la medaglia d'argento nella categoria 55 Kg, mentre nella 45 Kg Enrico Luis Casadei vince il bronzo e sempre nella stessa categoria Andrea Zafferani chiude al 5° posto. Successivamente è stato il turno dei Junior e Senior: Denis Bertozzi chiude al 5° posto nella specialità Kata Junior, mentre Matteo Muccioli, per i Senior, non riesce a qualificarsi per la fase finale del torneo. Nel kumitè Rebecca Gaidella nei 48 Kg Junior conquista la medaglia di bronzo. Doppia terza posizione per Melissa Nanni: prima nel Kumitè e poi nell’Open Senior. Il primo oro arriva grazie a Luca Vincenti nella categoria Junior Kumitè 67Kg, che dimostra una grande superiorità vincendo tutti gli incontri. Michele Santi termina al 5° posto e Michele Callini ottiene due medaglie d’argento nel Kumitè. L’ultima giornata di gare si è chiusa con le specialità a squadre: Melissa Nanni è bronzo nella formazione femminile Senior, Michele Callini nella Squadra Senior maschile chiude la pool al 5° posto, stesso risultato per le squadre maschili Junior con Luca Vincenti e Michele Santi, e la Junior femminile con Rebecca Gaidella. San Marino termina il Campionato Europeo dei Piccoli Stati al quarto posto del medagliere con 40 medaglie conquistate.

