Europei di beach tennis: Colonna e Grandi si aggiudicano il torneo di consolazione

Marika Colonna e Alice Grandi si sono aggiudicate la vittoria nel tabellone di consolazione ai Campionati Europei di beach tennis andati in scena ad Heraklion (Creta, Grecia). La coppia femminile e quella maschile guidate dal capitano Stefano Pazzini sono tornate in campo dopo le sconfitte subito all’esordio nel tabellone principale. Nel torneo di consolazione Colonna – Grandi hanno eliminato, nell’ordine, le coppie cipriota, greca e olandese e hanno poi affrontato in finale le britanniche Mortimore – Thomas, prima testa di serie del tabellone, imponendosi per 6-2 6-4. La coppia maschile composta da Nicolò Bombini e Alvise Galli, invece, ha ceduto ai quarti contro i lituani Jukna – Jurga (7-6 6-1), dopo che in precedenza si erano imposti su Delaney – Smith (Gran Bretagna) per 6-1 6-3.