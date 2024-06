NUOTO Europei di Belgrado: ancora un record per Loris Bianchi Nuovo record sammarinese nei 400 stile libero, primato che resisteva dal 2001, fatto registrare da Diego Mularoni ai Giochi dei Piccoli Stati a San Marino

Loris Bianchi, impegnato questa mattina nelle batterie dei 400 stile libero, ha realizzato il terzo record nazionale su altrettante gare disputate. Il nuotatore biancazzurro ha fermato il cronometro a 3.55.89, 12° tempo assoluto, migliorando di oltre due secondi il suo personale. Non solo: questa volta a cadere è un primato che resisteva dai del 2001, il 3.56.73 fatto registrare da Diego Mularoni ai Giochi dei Piccoli Stati a San Marino. Venerdì Ilaria Ceccaroni era scesa in vasca per le batterie dei 50 stile libro, realizzando il suo nuovo record personale con in crono di 27.56. Ottime notizie anche dal Sette Colli a Roma dove Giacomo Casadei, nei 200 metri rana, ha realizzato il suo miglior tempo stagionale, 2.18.19, chiudendo 22° su 49 atleti al via. Venerdì, invece, aveva nuotato i 100 rana in 1.03.42, chiudendo al 35° posto su 64 atleti al via. Una buona prova per il nuotatore biancazzurro, in piena ripresa dopo un problema di salute che lo ha tenuto fermo per un breve periodo.













