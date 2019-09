Europei di Bocce: atleti sammarinesi protagonisti ad Innsbruck

Proseguono ad Innsbruck in Austria, i campionati Europei di Bocce. Dopo le prime due giornate, bilancio più che positivo per gli atleti sammarinesi. Nel singolare maschile, Enrico Dall'Olmo scenderà in campo domani mattina per affrontare un avversario francese ed in caso di vittoria, conquisterebbe un posto nei quarti di finale. Nel torneo di coppia maschile, Jacopo Frisoni ed Enrico Dall'Olmo si sono qualificati come primi nel girone eliminatorio e nei quarti di finale affronteranno la Svizzera. Nell' individuale femminile, Stella Paoletti conquista il primo posto nel girone mentre nella coppia, Anna Maria Ciucci e Stella Paoletti si qualificano come seconde ed ora dovranno affrontare un girone a tre squadre con Italia e Svizzera. Nella coppia mista, Anna Maria Ciucci e Jacopo Frisoni vincono il girone eliminatorio ed ora se la vedranno con la Polonia.