Europei di Nuoto Artistico: Zonzini nella top ten del solo tecnico

Giornata di riposo dalle gare per le sincronette biancazzurre impegnate ai Campionati Europei di Nuoto Artistico. Le due atlete, allenate dal tecnico Simona Chiari, sono scese in vasca per l’allenamento in vista della finale diretta del duo tecnico, in programma domani mattina. Ieri pomeriggio, intanto, è tornata in vasca Jasmine Zonzini, dopo la conquista della finale nel duo libero, al mattino, insieme alla compagna Jasmine Verbena. La Zonzini ha affrontato la finale diretta del solo tecnico, centrando un nono posto, con un punteggio di 76.1201.







“Jasmine Zonzini è entrata a tutti gli effetti nella top ten de sincro europeo – commenta la Chiari -, un risultato davvero ottimo che, insieme alla buonissima prova nel solo libero di Verbena e alla conquista della finale del duo libero, consacra San Marino come uno Stato piccolo ma al contempo molto ambizioso, combattivo e determinato a farsi strada e a farsi valere tra le grandi realtà internazionali”.