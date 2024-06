NUOTO Europei di Nuoto: esordio positivo per Ilaria Ceccaroni

Si è aperto questa mattina il programma di gare dei nuotatori sammarinesi ai Campionati Europei di nuoto in svolgimento a Belgrado. A difendere i colori biancazzurri, accompagnati dal direttore tecnico Luca Corsetti e dalla fisioterapista Chiara Gualtieri, ci sono Loris Bianchi e la giovanissima Ilaria Ceccaroni, al suo esordio nella competizione continentale. È stata proprio la Ceccaroni a rompere il ghiaccio nelle batterie dei 100 stile libero. Per la "Titana" una buona prova, con il cronometro fermato a 59.54, un tempo di poco superiore al suo personale. Domani toccherà a Loris Bianchi, impegnato negli 800 stile. La Ceccaroni tornerà in gara mercoledì mattina nelle batterie dei 200 stile e poi di nuovo venerdì, nei 50 stile. Per Bianchi, invece, ci sono in programma anche i 200 stile, giovedì e i 400 stile, nella giornata di domenica. Giacomo Casadei, invece, sarà impegnato nel fine settimana al Trofeo Sette Colli a Roma nei 100 e 200 rana. Per lui, così come per Bianchi, è l’ultimo appuntamento per cercare di strappare il pass per le Olimpiadi di Parigi.

