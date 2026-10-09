TIRO A VOLO
Europei di tiro a volo: Perilli chiude 14ª nel trap femminile
Domani in programma il mixed team, con le coppie Perilli-Berti e Tonini - Rigon
Non riescono ad accedere in finale i tiratori sammarinesi impegnati nel Campionato Europeo di tiro a volo di Malakasa (Grecia). Alessandra Perilli chiude la gara in 14ª posizione, con 116 piattelli su 125, a due colpi di distanza dall'8ª posizione che garantiva l'accesso alla finale. 39ª Marta Tonini, con 105 piattelli colpiti. Tra gli uomini Gian Marco Berti è 49° con 117 colpi a bersaglio nell'arco delle 5 serie, mentre Simone Rigoni chiude al 92° posto con 108 piattelli rotti. Domani in programma il mixed team, che vedrà in campo le squadre Perilli - Berti e Tonini - Rigon.
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