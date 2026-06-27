PALLAVOLO
Europei femminili SCA, San Marino batte anche la Scozia
Terza vittoria in altrettanto gare giocate nella fase a gironi.
Bella vittoria della nazionale femminile sammarinese agli Europei Small Countries Association in corso di svolgimento nel Principato di Andorra. Le titane hanno sconfitto per 3 a 0 la Scozia mettendo in mostra una pallavolo solida in tutti i fondamentali. Con questa vittoria, la terza in altrettante gare, si aggiudicano il primo posto nel girone B. Domani affronteranno la seconda del girone A che sarà una fra Irlanda o Isole Faroe.
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