PALLAVOLO

Europei femminili SCA, San Marino batte anche la Scozia

Terza vittoria in altrettanto gare giocate nella fase a gironi.

Europei femminili SCA, San Marino batte anche la Scozia.

Bella vittoria della nazionale femminile sammarinese agli Europei Small Countries Association in corso di svolgimento nel Principato di Andorra. Le titane hanno sconfitto per 3 a 0 la Scozia mettendo in mostra una pallavolo solida in tutti i fondamentali. Con questa vittoria, la terza in altrettante gare, si aggiudicano il primo posto nel girone B. Domani affronteranno la seconda del girone A che sarà una fra Irlanda o Isole Faroe.

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