Europei femminili SCA, San Marino vince anche con il Liechtenstein ed è in semifinale

La nazionale femminile sammarinese di volley vola in semifinale ai Campionati europei SCA in corso ad Andorra. Le Titane hanno battuto il Liechtenstein 3-0 (25/18, 25/10, 25/10) nella seconda partita del girone B, conquistando matematicamente l'accesso alle semifinali dopo il successo su Malta nella prima giornata. Una vittoria netta e convincente, con San Marino sempre padrona del gioco dopo un avvio leggermente equilibrato nel primo set, quando il Liechtenstein era riuscito a restare in scia fino all'8/7. Dal 10/9 le biancazzurre hanno piazzato il minibreak decisivo portandosi sul 12/9 e chiudendo il parziale 25/18.

Il secondo e il terzo set non hanno avuto storia: San Marino è partita fortissimo in entrambi i casi, volando sul 4/0 e poi 8/1 nel secondo set, chiuso 25/10, e replicando nel terzo con un 12/4 a metà frazione prima della chiusura sul 25/10. Ghinelli la migliore in campo con 17 punti, seguita da Pedrelli con 9 e Tura con 7. Top scorer anche Sarasini con 6 punti e Guerra con 6.

"Abbiamo fatto giocare un po' tutte, dando un po' di respiro a chi aveva giocato di più nel primo match", ha commentato il CT Cristiano Lucchi, che guarda già alla sfida di domani alle 15.30 contro la Scozia: "È una corazzata con una nuova giocatrice di banda fortissima. Sarà dura ma sarà interessante vedere anche a che punto siamo con la nostra crescita, con un anno di lavoro di gruppo in più alle spalle." Dal risultato di domani dipenderà se San Marino chiuderà il girone da prima o da seconda del gruppo B.







