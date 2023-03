ATLETICA Europei Indoor: è stato il giorno di Alessandra Gasparelli L'atleta sammarinese è stata impegnata nella batterie dei 60 metri.

A Istanbul sono iniziati gli Europei di atletica leggera indoor anche per San Marino. Questa mattina è stata impegnata Alessandra Gasparelli nella batteria dei 60 metri. La portacolori del Titano è stata inserita nella terza batteria. La Gasparelli ha corso in 7,63, ottenendo il settimo tempo di batteria. Nella classifica generale, la sammarinese si è tenuta alla spalle le rappresentanti di Malta e Monaco. Aspetto non di poco conto a meno di 90 giorni dai Giochi dei Piccoli Stati di Malta. Domani toccherà agli uomini, con Francesco Sansovini impegnato nella batteria dei 60 metri alle 7:20 del mattino.

