Europei indoor, Guidi: "Kristina Pruccoli ha di nuovo speranze di medaglia"

Negli Europei indoor di tiro con l'arco, ad accompagnare la campionessa sammarinese Kristina Pruccoli ci sarà ancora una volta Emanuele Guidi, suo allenatore, che definisce le aspettative in vista della competizione: "Rispetto all'anno scorso, dove sapevamo di poter far bene, quest'anno la responsabilità è più grande perché dobbiamo difendere un titolo. Kristina si è allenata e si sta allenando molto bene, infatti i risultati che ha avuto negli Stati Uniti sono positivi e ci fanno ben sperare di portare a casa un'altra medaglia".

Come funziona il vostro rapporto allenatore - atleta a distanza?

"Lei ha i suoi programmi di allenamento che svolge tutti i giorni e poi ci sentiamo, facciamo delle videochiamate. La preparazione a distanza non è sempre ottimale, però, visti i risultati, è molto brava Kristina".

Al di fuori di Cinzia Noziglia, l'italiana che forse al momento è la più forte al mondo, quali sono le atlete da cui vi aspettate più competizione per risalire sul podio?

"Ci saranno diverse europee, svedesi, francesi e altre atlete emergenti che possono competere con il livello di Kristina, ma lei l'anno scorso ha mostrato un ottimo modo di affrontare la gara e quindi siamo fiduciosi che anche questa volta possa andare bene".

Dopo gli Europei e dopo il Vegas Shoot, competizione a Las Vegas, Kristina si dedicherà all'arco olimpico in vista delle qualificazioni per Los Angeles. Ci può anticipare qualcosa di questo percorso?

"Abbiamo pensato a un percorso impostato sull'arco olimpico perché lei non ha mollato l'idea di poter andare alle Olimpiadi. Averle in casa, negli Stati Uniti, sarà uno stimolo ancora più alto. Dopo la stagione invernale con l'arco nudo, con cui sta ottenendo bei risultati, si preparerà per diversi eventi con l'arco olimpico".

Le speranze di vedere anche lei alle Olimpiadi per San Marino sono alte?

"Guadagnarsi una qualifica olimpica non è una cosa semplice, però la determinazione che vedo in Kristina, ma anche negli altri ragazzi e nella federazione di tiro con l'arco è importante. Facciamo progetti ad alto livello perché deve essere così, devi puntare in alto per arrivare in alto".