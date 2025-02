TIRO CON L'ARCO Europei indoor, Kristina Pruccoli è di nuovo in finale La campionessa europea elimina la turca Ruymesa e poi l'italiana Noziglia, entrambe per 6-0, e sfiderà Giulia Mantilli per l'oro

Kristina Pruccoli è di nuovo in finale per l'oro nei Campionati europei indoor di tiro con l'arco. Come negli ottavi di finale, anche ai quarti e in semifinale la sammarinese, campionessa continentale in carica di arco nudo, ha vinto 6-0, battendo prima la turca Uysal Rumeysa, poi l'italiana Cinzia Noziglia, in una riproposizione anticipata della finale dell'anno scorso.

Ora, Pruccoli si prenderà un giorno di pausa, con il sabato che prevede lo svolgimento delle finali a squadre, per tornare sulla linea di tiro domenica, alle 14:15, ora sammarinese, sfidando per il titolo un'altra azzurra, la campionessa nazionale Giulia Mantilli. Noziglia, invece, affronterà la rumena Maria Loredana Mogos per il bronzo.

