Europei indoor, Kristina Pruccoli pronta a difendere il titolo nell'arco nudo

La sammarinese d'America ci prova ancora. Da lunedì, Kristina Pruccoli sarà in Turchia, a Samusun, per difendere il titolo europeo indoor di tiro con l'arco, categoria arco nudo, ottenuto lo scorso anno. Una prova di altissimo livello, quella del 2024, partita con il secondo posto in qualifica, dietro solo a Cinzia Noziglia, che arrivava da un anno da indiscussa numero 1 al mondo, e chiusa con il successo in finale proprio contro l'italiana.

Con una stagione d'esperienza di più sulle spalle e un costante miglioramento - si vedano il sesto posto al prestigioso Lancaseter Archery Classic e la vittoria nel Campionato nazionale del Michigan, entrambi arrivati a gennaio - la sammarinese si presenta agli Europei come una delle favoritissime per il podio. Anche se, ovviamente, nulla va dato per scontato.

"Vincere il campionato statale in Michigan è stata una bella sensazione - racconta -. Ho ottenuto un ottimo risultato, per altro pareggiando il record nazionale degli Stati Uniti e arrivando a soli sei punti dal record del mondo. Perciò mi sento molto bene, in vista dei Campionati europei, e un po' meno nervosa rispetto al 2024, perché ne ho fatto già esperienza l'anno scorso, con grande successo".

Come se la voglia di confermarsi al vertice non fosse già uno stimolo sufficiente, a dare un'ulteriore spinta a Pruccoli c'è il fatto che quello di Samsun sarà per lei il penultimo grande appuntamento con l'arco nudo, prima di immergersi nell'arco olimpico e tentare la qualificazione per i Giochi di Los Angeles 2028: "Nonostante mi mancherà tirare con l'arco nudo a tempo pieno - prosegue -, visto che è il modo con cui mi sono avvicinata a questa disciplina, sono molto entusiasta di prendere in mano l'arco olimpico, dedicandogli tempo e fatica, così da provare a guadagnarmi un posto nelle Olimpiadi di Los Angeles".