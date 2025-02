Europei indoor, Pruccoli ai quarti di finale

Buona la prima per Kristina Pruccoli, nelle fasi eliminatorie degli Europei indoor di tiro con l'arco. La sammarinese, campionessa continentale in carica di arco nudo, ha battuto agli ottavi di finale l'islandese Astrid Daxbock, centrando la qualificazione per i quarti. Nessun problema per Pruccoli, che ha chiuso la pratica in tre set, 6-0, pur non tenendo una media punti altissima, andata via via migliorando nel corso delle volée.

Ai quarti affronterà la turca Rumeysa Uysal, che agli ottavi ha battuto la connazionale Emel Ates. Passano il turno pure le italiane Giulia Mantilli, anche lei vincente per 6-0, e Cinzia Noziglia, che però fatica parecchio contro la turca Gulfidan Yuksel Aydin, vincendo al quinto set e per un solo punto. Si ferma subito la corsa della terza azzurra, Alessandra Bigogno, quarta in fase di qualifica, eliminata in rimonta dalla lituana Dovile Taletaviciene.

Pruccoli tornerà sulla linea di tiro venerdì pomeriggio per i quarti di finale e, in caso di successo, per le seguenti semifinali. Domenica si tirerà per le medaglie.