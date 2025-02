Europei indoor, Pruccoli seconda dopo le qualifiche

Kristina Pruccoli ha chiuso al secondo posto il turno di qualifica degli Europei indoor di tiro con l'arco in corso in Turchia. A Samsun, la sammarinese, campionessa europea in carica di arco nudo, ha totalizzato 538 punti su 600 disponibili, centrando 18 volte il 10. Davanti a lei si è piazzata anche stavolta un'italiana, ma in questo caso non si tratta di Cinzia Noziglia, bensì della campionessa nazionale Giulia Mantilli, che ha totalizzato 543 punti.

Dopo 10 delle 20 volée previste, Mantilli e Pruccoli erano appaiate in vetta a 271 punti, con la sammarinese che aveva agganciato l'avversaria proprio all'ultima freccia e l'italiana che era comunque risultata prima, grazie a un maggior numero di 10 colpiti (10 contro 9). Nella seconda metà di gara, Mantilli si è mantenuta costante, anzi, si è migliorata, registrando 272 punti, mentre Pruccoli, che comunque è rimasta in linea, è scesa a 267 punti: una flessione minima, ma che ha permesso all'italiana di mantenere la vetta. Terza e quarta sono le altre due azzurre, Noziglia, con 524 punti, e Alessandra Bisogno, con 514.

In virtù di questi piazzamenti, proprio Noziglia finirà nella stessa parte di tabellone di Pruccoli, con le due che potrebbero dar vita al secondo round della finale dello scorso anno - vinta dalla sammarinese in cinque set - già in semifinale. Ma prima, ci saranno altri due turni da superare: agli ottavi di finale, Pruccoli affronterà un'islandese come nel 2024, stavolta Astrid Daxbock; in caso di qualificazione, ad attenderla ai quarti ci sarebbe la vincente del derby turco tra Emel Ates e Rumeysa Uysal. Domani si torna sulla linea di tiro per l'inizio della fase a eliminazione diretta.