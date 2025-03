Europei indoor, Sansovini corre i 60m in 6"83: secondo miglior tempo stagionale

Nell'ultima gara della propria stagione indoor, Francesco Sansovini realizza la seconda miglior prestazione personale dell'anno. Ad Apeldoorn, negli Europei di atletica leggera, lo sprinter sammarinese ha corso i 60 metri in 6"83, un tempo registrato nella batteria vinta in 6"60 dal britannico Andrew Robertson.

Una volta rientrato dall'Olanda, ora Sansovini concentrerà la preparazione sulla stagione all'aperto dove cercherà di abbassare ulteriormente i suoi tempi in vista degli appuntamenti estivi come i Giochi dei piccoli Stati d'Europa, in programma in Andorra dal 26 al 31 maggio, e la Coppa europea a squadre.