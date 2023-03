ATLETICA Europei Indoor, Sansovini fa 6" 87 nei 60 piani Il biancazzurro non riesce ad accedere alle semifinali.

Agli Europei Indoor di atletica di Istanbul, Francesco Sansovini ha corso in 6" 87 nella batteria dei 60 metri piani. 7° posto per il biancazzurro che non riesce ad accedere alle semifinali.

