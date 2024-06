NUOTO ARITISTICO Europei: Jasmine Verbena in finale nel solo libero

Europei: Jasmine Verbena in finale nel solo libero.

Jasmine Verbena protagonista agli Europei di nuoto artistico in corso in Serbia. L'atleta biancoazzurra ha ottenuto il quarto posto nelle eliminatorie del solo libero, risultato che le permettono di accedere alla finale in programma giovedì. Per Jasmine Verbena il punteggio è stato di 214.9209.

[Banner_Google_ADS]











I più letti della settimana: