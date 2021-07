NUOTO Europei Juniores: Carabini e Rebosio chiudono in bellezza

Europei Juniores: Carabini e Rebosio chiudono in bellezza.

Ai Campionati Europei Juniores di Roma ottimi risultati per i portacolori del Titano. Ieri nuovo record nazionale assoluto per Alessandro Rebosio, mentre per Chiara Carabini nuovo personal best nei 100 farfalla. Positivo il bilancio finale: i ragazzi tornano a casa da questo Europeo Junior con 4 primati personali e 1 record nazionale.

[Banner_Google_ADS]











I più letti della settimana: