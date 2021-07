Buona prova per i sammarinesi Alessandro Rebosio e Chiara Carabini agli Europei Juniores di nuoto di Roma. Rebosio ha realizzato il suo nuovo personale nei 100 stile, chiusi in 54.15. Prestazione a livello di personale anche per Carabini nei 200 farfalla, con 2.22.99. Domani Rebosio sarà al via delle batterie dei 100 farfalla, venerdì la Carabini affronterà la distanza dei 50 farfalla e infine sabato saranno impegnati rispettivamente nei 200 farfalla e 100 farfalla.