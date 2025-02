TIRO ARCO Europei, Kristina Pruccoli in Turchia per difendere il titolo È chiamata a difendere il titolo continentale conquistato nell’Arco Nudo l’anno scorso in Croazia

È iniziato l’Europeo Indoor di tiro con l’arco a Samsun, in Turchia. A rappresentare il Titano Kristina Pruccoli, accompagnata dal tecnico Emanuele Guidi, che è chiamata a difendere il titolo continentale conquistato nell’Arco Nudo l’anno scorso in Croazia. Domani pomeriggio le prime 60 frecce di qualifica per Kristina Pruccoli, che daranno i primi responsi sull’andamento della gara. Le principali avversarie saranno le italiane Cinzia Noziglia e Giulia Mantilli, fresca vincitrice del Campionato Italiano.

