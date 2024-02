LOTTA Europei Lotta: Myles Amine è in finale Il lottatore sammarinese sfiderà il greco Dauren Kurugliev per il titolo continentale.

Myles Amine ha conquistato l'accesso alla finale degli Europei di lotta categoria 86 kg. Il lottatore sammarinese, testa di serie numero 1, ha superato in semifinale il turco Osman Gocen. Percorso netto per il biancoazzurro che nei turni precedenti ha avuto ragione negli ottavi dello spagnolo Taimuraz Friev per 6-5 e nei quarti dell'ucraino Mykhailov 9-2. La finale è in programma per domani, quando Myles Amine lotterà per centrare la medaglia d'oro continentale contro il greco Dauren Kurugliev. Si è fermata dopo due incontri l'avventura di Malik Amine nella categoria 74 kg. Dopo la sconfitta nelle qualificazioni è arrivato un ko anche nel turno di ripescaggio.

