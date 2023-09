TIRO A VOLO Europei, Mixed Team: Mancini-Perilli sono a 93/100

Europei, Mixed Team: Mancini-Perilli sono a 93/100.

Agli Europei di tiro a volo ad Osijek, in Croazia, è la volta delle qualificazioni nel mixed team. Per San Marino molto bene Manuel Mancini dopo le prime due serie: il tiratore biancazzurro ha infatti colpito 49 piattelli su 50. Più attardata, invece, Alessandra Perilli ferma a 44. In totale, quindi, 93/100 per la coppia sammarinese.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: