LOTTA Europei: Myles Amine è argento. Kurugliev si conferma campione Il greco si conferma campione in carica dopo l'oro conquistato lo scorso anno a Zagabria proprio contro il lottatore sammarinese.

Europei: Myles Amine è argento. Kurugliev si conferma campione.

Myles Amine è argento agli Europei di lotta in Romania. Il portacolori di San Marino cede nella finale categoria 86 kg con il punteggio di 2-1 contro il campione europeo in carica, il greco Dauren Kurugliev. Per Myles Amine è la quinta medaglia consecutiva agli Europei con un bilancio di 1 oro, 3 argenti e 1 bronzo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: