Europei: Myles Amine Mularoni in finale per l’oro

Europei: Myles Amine Mularoni in finale per l’oro.

Myles Amine Mularoni difenderà il titolo europeo di lotta categoria -86 kg nella finale continentale in programma per domani pomeriggio a Zagabria. Il portacolori del Titano sfiderà il greco Dauren Kurugliev. Percorso netto per il sammarinese che nell’incontro d’esordio ha battuto il moldavo Rubaev (7-0), per poi superare l’israeliano Kalashnicov 5-2 e in semifinale il polacco Sebastian Jezierzanski.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: