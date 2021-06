TIRO A VOLO Europei: Perilli nona dopo la prima giornata La tiratrice sammarinese ha colpito 68 piattelli su 75. Domani le ultime 2 serie

Prima giornata di gare ai Campionati Europei di Tiro a volo, in programma ad Osijek in Croazia. Alessandra Perilli occupa la nona posizione con 68 piattelli colpiti su 75. La tiratrice sammarinese è ad un solo piattello dalla finale a 6 che si disputerà domani, dopo le ultime due serie. In testa alla gara, c'è l'azzurra Jessica Rossi, portabandiera dell'Italia alle Olimpiadi di Tokyo con 74 su 75. In campo maschile, Gian Marco Berti ha chiuso la prima giornata con 68 su 75 e si trova in 47esima posizione. Al comando il tiratore della Repubblica Ceca, Liptak con 75 su 75.

