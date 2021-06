TIRO A VOLO Europei: Perilli sesta dopo le prime due serie con 46 su 50 In gara anche Gian Marco Berti che ha colpito 46 piattelli su 50

Europei: Perilli sesta dopo le prime due serie con 46 su 50.

Prima giornata dei Campionati Europei di Tiro a Volo che si stanno disputando ad Osijek, in Croazia. Dopo le prime due serie, Alessandra Perilli occupa la sesta posizione con 46 piattelli colpiti su 50. In testa alla gara, l'italiana Jessica Rossi, portabandiera alle Olimpiadi di Tokyo con 49 su 50. In campo maschile, prime due serie anche per Gian Marco Berti che ha centrato 46 piattelli su 50.

