Europei Piccoli Stati: bilancio positivo per la Nazionale a Malta

È una nazionale giovane e questo è il primo importante aspetto da sottolineare nella squadra di coach Cristiano Lucchi. Il primo evento internazionale post covid per le ragazze del volley sammarinese si chiude con un bilancio positivo. La Nazionale sammarinese ha iniziato il torneo con un successo per 3-2 contro l'Irlanda del Nord per poi chiudere con una sconfitta contro le padrone di casa per 3-0, al termine di una partita molto combattuta giocata punto a punto con Malta che si è imposta 25/18, 25/23 e 27/25. Segnali importanti per la crescita del movimento sammarinese.

Nel video l'intervista al coach