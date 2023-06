VOLLEY Europei Piccoli Stati: San Marino battuto in semifinale

Si ferma in semifinale la rincorsa al secondo titolo consecutivo di campione d’Europa dei Piccoli Stati per San Marino. I Titani escono sconfitti dalla semifinale contro i padroni di casa della Scozia per 1 a 3 (19/25, 25/22, 23/25, 17/25) e sabato disputeranno la finale per il bronzo contro la perdente di Lussemburgo – Islanda.



