Europei: San Marino chiude con una vittoria.

Si è conclusa con una vittoria per 3-0 sulla Finlandia la partecipazione della squadra Under 15 sammarinese ai Campionati Europei Giovanili di tennistavolo, disputati a Ostrava. Il team sammarinese ha ottenuto il 33º posto finale su 40 nazioni partecipanti: un risultato di grande prestigio e valore per una rappresentativa proveniente da un microstato di appena 33.000 abitanti. La stagione appena conclusa è stata decisamente positiva, come sottolinea con soddisfazione il direttore tecnico del Centro Federale del Multieventi, Claudio Stefanelli.

Il bottino complessivo parla chiaro: 4 medaglie conquistate ai Giochi dei Piccoli Stati di Andorra, 1 medaglia d’oro e 1 di bronzo ai Campionati Italiani Giovanili di Terni, 1 medaglia di bronzo nel doppio terza categoria ai Campionati Italiani di Montesilvano e 22 tornei vinti in stagione da 11 atleti diversi. Un bilancio estremamente positivo che conferma il lavoro di qualità svolto negli ultimi anni e la continua crescita e conferma ad alto livello del tennistavolo sammarinese.

