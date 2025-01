TENNIS TAVOLO Europei: San Marino supera la Groenlandia Bella vittoria per i Titani a Sarajevo

Europei: San Marino supera la Groenlandia.

Ai Campionati Europei a squadre di tennis tavolo in svolgimento a Sarajevo grande vittoria di San Marino per 3:1 contro la Groenlandia, decisive le due vittorie di Federico Giardi ed una di Mattia Berardi, in precedenza la nazionale sammarinese aveva esordito con tre sconfitte contro Lituania, Lussemburgo e Norvegia.

