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Europei SCA: argento per San Marino, premiata Alice Pedrelli

29 giu 2026
Europei SCA: argento per San Marino, premiata Alice Pedrelli

Si ferma ancora una volta a un passo dall'oro il cammino di San Marino agli Europei SCA di volley femminile, conclusi nel Principato di Andorra. In finale la Scozia si impone 3-2 (22/25 23/25 25/15 25/20 15/13) al termine di una sfida combattutissima, risolta soltanto al tie-break. Resta però la prova di carattere delle biancazzurre, capaci di portarsi sul 2-0 e di sfiorare il successo anche nel quarto set, quando conducevano 19-14. Ad arricchire il bilancio di San Marino arriva anche il riconoscimento individuale per Alice Pedrelli, premiata come miglior opposto dell'Europeo.





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