Europei SCA: esordio con vittoria per la nazionale femminile di volley

Ottimo esordio per la Nazionale femminile sammarinese ai Campionati Europei SCA 2025 di volley in corso a Dublino. Le Titane hanno battuto l’Islanda 3-0 (25-18, 25-15, 25-19) in una gara sempre controllata. «Buon approccio e concentrazione costante», ha commentato coach Cristiano Lucchi, che ha dato spazio a tutto il roster in vista dei due match di sabato contro Scozia (ore 14) e Irlanda (ore 20). Ghinelli top scorer con 11 punti. San Marino tornerà in campo anche domenica alle 14.30 contro l’Irlanda del Nord.