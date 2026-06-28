VOLLEY Europei Sca: l'Irlanda non molla mai, ma in finale va San Marino Le titane, avanti 2-0, subiscono la rimonta e il pareggio, ritrovandosi però nel tie break. Nell'ultimo atto ci sarà la Scozia

Europei Sca: l'Irlanda non molla mai, ma in finale va San Marino.

L'Irlanda sfiora una rimonta incredibile, ma San Marino si ritrova nel momento decisivo e giocherà ancora una volta per il titolo. Le titane vincono 3-2 la semifinale degli Europei dei piccoli Stati di pallavolo femminile, nonostante il tentativo di rientro delle avversarie, quasi andato in porto. Avanti di due set, conquistati con ampio distacco (25-19 25-18), San Marino perde il terzo ai vantaggi (28-30), sprecando l'occasione di chiudere la gara già qui, e cede di schianto nel quarto (15-25).

Il tie break è tiratissimo, con le titane che si prendono anche un buon vantaggio, ma devono sudarsi il successo fino all'ultimo, arrivato per 15-13. La lunga gara, però, potrebbe costare qualcosa alle biancazzurre in termini di energie, perché stasera, alle 20.30, si torna già in campo per la partita che assegna il titolo: di certo c'è che sarà ancora medaglia, ma San Marino proverà a migliorare l'argento dei due anni precedenti, entrambi arrivati alle spalle della Scozia, che sarà la sfidante per l'oro.

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