VOLLEY Europei SCA: la Nazionale maschile è rientrata a San Marino dopo l'oro

La Nazionale maschile di volley di San Marino ha conquistato la medaglia d'oro agli Europei Small Countries Association in Liechtenstein. I ragazzi guidati dal ct Stefano Mascetti sono rientrati trionfanti in Repubblica dopo le quattro vittorie in altrettante partite.

