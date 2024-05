Europei SCA maschili: San Marino in partenza per il Liechtenstein

Europei SCA maschili: San Marino in partenza per il Liechtenstein.

La Federazione sammarinese pallavolo nel vortice del doppio appuntamento europeo che vede impegnate le sue nazionali maggiori. Se le finali dei Campionati europei femminili rappresentano un impegno organizzativo, si gioca in Repubblica dal 31 maggio al 2 giugno, l’Europeo maschile si disputa in Liechtenstein dal 30 maggio all’1 giugno e San Marino, che raggiungerà Vaduz nella giornata di mercoledì, punta a fare bene. Le nazionali avversarie, oltre a quella dei padroni di casa, sono Irlanda, Irlanda del Nord e Scozia. “Vogliamo giocare un buon Europeo e il nostro obiettivo è andare a medaglia. – Non si nasconde Stefano Mascetti, commissario tecnico dei titani. - Le altre squadre le conosciamo: sulla carta la Scozia è la più forte ma anche il Liechtenstein non è da sottovalutare.

I convocati per l’Europeo. Marco Rondelli e Davide Gasperoni (palleggiatori); Davide Bacciocchi ed Elia Lazzarini (liberi); Matteo Bernardi, Luca Volpinari e Massimo Donini (centrali); Paolo Paganelli e Nicolò Conti (opposti); Lorenzo Benvenuti, Alessandro Venturini, Andrea Lazzarini, Davide Garattoni e Gabriele Giri (schiacciatori). Per questo impegno internazionale Mascetti sarà coadiuvato da Davide Mussoni (secondo allenatore/scout man) e da Micaela Gennari (team manager).

