Europei SCA: San Marino a caccia di una medaglia in casa

le interviste ad Alice Pasolini e Teodoro Lonfernini

E' tutto pronto, o quasi, per gli Europei Small Countries Association di volley. Nel weekend – dal 31 maggio al 2 giugno - San Marino, Irlanda, Irlanda del Nord e Scozia si daranno battaglia in una tre giorni che si preannuncia “infuocata” al PalaCasadei. Questa è la speranza di coach Cristiano Lucchi e delle sue ragazze, che spinti dal pubblico andranno a caccia di una medaglia. Nell'ultima edizione fu bronzo mentre l'oro manca addirittura da 22 anni, quando nel 2002 si bissò quello conquistato nel '92. Oltre a questi piazzamenti ci sono anche 3 argenti nel palmares della Nazionale femminile, che esordirà venerdì alle 20.30 contro l'Irlanda del Nord. Sabato - sempre alle 20.30 - la sfida all'Irlanda, gran chiusura domenica alle 17.30 contro la Scozia. Tutti i match di San Marino verranno trasmessi in diretta su RTV. E' una selezione giovanissima ma promettente, con gran voglia di far bene, capitanata dal libero Alice Pasolini.

Sarà un girone all'italiana dove San Marino sfoggerà anche le nuove divise con la prima Torre a rimarcare il senso di appartenenza. Un movimento importante quello del volley a San Marino, che parte dalle 13 squadre femminili e le 7 maschili: il punto di arrivo sono proprio le Nazionali. Nella conferenza stampa di presentazione degli Europei SCA è intervenuto anche il Segretario di Stato per lo Sport, Teodoro Lonfernini.

Nel servizio le interviste ad Alice Pasolini (capitano Nazionale Sammarinese volley femminile) e Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato per lo Sport)