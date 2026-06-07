Europei SCA, San Marino è d'argento in Irlanda del Nord

San Marino è medaglia d'argento agli Europei SCA di volley in Irlanda del Nord. La squadra guidata dal ct Roberto Pascucci cede in finale alle FarOe con il punteggio di 3-1. Titani che partono bene e chiudono sul 25/22 il primo set. Poi le Faroe pareggiano con un 25/22 che rappresenta l'inizio della rimonta degli avversari che si aggiudicano anche terzo e quarto parziale 25/17 e 25/19 conquistando la medaglia d'oro. Resta comunque un ottimo secondo posto per i Titani che si confermano sul podio agli Europei SCA per il terzo anno consecutivo dopo le due vittorie centrate nel 2024 e 2025. Lorenzo Benvenuti, Nicolò Conti e Matteo Bernardi sono stati inseriti tra i migliori giocatori del torneo.







