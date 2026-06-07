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Europei SCA, San Marino è d'argento in Irlanda del Nord

La squadra di Roberto Pascucci cede solo in finale alle Faroe per 3-1.

di Elia Gorini
7 giu 2026
Il capitano di San Marino Marco Rondelli riceve il trofeo per il secondo posto.
Il capitano di San Marino Marco Rondelli riceve il trofeo per il secondo posto.

San Marino è medaglia d'argento agli Europei SCA di volley in Irlanda del Nord. La squadra guidata dal ct Roberto Pascucci cede in finale alle FarOe con il punteggio di 3-1. Titani che partono bene e chiudono sul 25/22 il primo set. Poi le Faroe pareggiano con un 25/22 che rappresenta l'inizio della rimonta degli avversari che si aggiudicano anche terzo e quarto parziale 25/17 e 25/19 conquistando la medaglia d'oro. Resta comunque un ottimo secondo posto per i Titani che si confermano sul podio agli Europei SCA per il terzo anno consecutivo dopo le due vittorie centrate nel 2024 e 2025. Lorenzo Benvenuti, Nicolò Conti e Matteo Bernardi sono stati inseriti tra i migliori giocatori del torneo.




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