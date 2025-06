VOLLEY Europei SCA: San Marino ko contro la Scozia

Dopo il successo all'esordio contro l'Islanda, la Nazionale Sammarinese femminile di volley è caduta nel secondo incontro degli Europei Small Countries Association. A Dublino troppa Scozia per le ragazze allenate da coach Cristiano Lucchi, sconfitte 3-0 (25/16 25/20 25/20). San Marino tornerà in campo alle 20 per affrontare le padrone di casa dell'Irlanda: match decisivo per centrare una medaglia. Domani chiusura contro l'Irlanda del Nord, alle ore 14.30.

