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Europei SCA: San Marino stende anche la Scozia, è 1° posto nel girone

6 giu 2026
Europei SCA: San Marino stende anche la Scozia, è 1° posto nel girone

San Marino fa il bis agli Europei di pallavolo dei piccoli Stati, battendo anche la Scozia, dopo il Lichtenstein. Nella seconda sfida dei gironi, i titani vincono per 3-1 (25-21 22-22 25-12 25-17), in una gara combattuta solo per due set. Perso il secondo in rimonta, San Marino alza i ritmi nel terzo e lascia sul posto gli scozzesi, che non hanno più occasione di rientrare nell'incontro. Miglior marcatore tra i titani è Conti, con 15 punti, seguito da Garattoni (14), Bernardi (13) e Benvenuti (12).

Questo successo vale alla squadra del ct Roberto Pascucci anche il primo posto nel raggruppamento e l'attesa di capire chi sarà la seconda dell'altro girone, nonché avversaria in semifinale: con ogni probabilità, sarà una tra Irlanda del Nord e Isole Faroe.




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