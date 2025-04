La Nazionale Femminile di Volley Under 18 conquista la finale agli Europei Small Countries Associations in svolgimento a Malta. Dopo i due successi nel girone contro Irlanda del Nord e Scozia, le biancazzurre superano l'Irlanda in semifinale con un netto 3-0. 25-15 25-16 26-24 il punteggio in favore di San Marino, che domenica affronterà nella finalissima la vincente tra Malta e Irlanda del Nord.