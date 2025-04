Europei SCA, U18: San Marino è d'oro a Malta

Grande impresa della pallavolo giovanile sammarinese che centra una storica medaglia d'oro ai campionato europei Small Country Association a Malta. La squadra guidata da coach Cristiano Lucchi batte in finale le padrone di casa maltesi con un netto 3-0 con i parziali di 25-23, 25-21, 25-16. Percorso netto delle Titane che nella fase a girone avevano superato l'Irlanda del Nord 3-0 e la Scozia 3-0. In semifinale il successo con l'Irlanda 3-0. Poi in finale un altro 3-0 anche a Malta. A conferma della grande prova delle sammarinesi anche i premi di MVP e Best Opposite a Alice Pedrelli e quello di Camilla Tiezzi come Best Setter.

Questo il gruppo che ha partecipato agli Europei SCA a Malta:

Arianna Albertini, Virginia Valentini (liberi);

Giulia Beccari, Camilla Tiezzi, (palleggiatrici);

Carlotta Benvenuti, Anna Casali, Allegra Gobbi, Viola Sarasini (schiacciatrici);

Sara De Gregorio, Alice Pedrelli (opposti);

Matilde Gasperoni, Giorgia Guerra, Erika Mancini, Lisa Ripa (centrali).

Nello staff di coach Cristiano Lucchi, il vice Andrea Morri e lo scout man Augusto Barrese. Team manager Marco Gatti coadiuvato da Federico Valentini. Del gruppo fa parte anche l’arbitro internazionale Riccardo Ragazzini.