NUOTO SINCRONIZZATO Europei Sincro: Jasmine Verbena 9' nella finale Solo Tecnico Nel duo libero Jasmine Zonzini e Jasmine Verbena entrano in finale con il 10' posto

Europei Sincro: Jasmine Verbena 9' nella finale Solo Tecnico.

Jasmine Verbena centra un altro storico risultato. La sincronette sammarinese è riuscita a conquistare il nono posto assoluto agli Europei di nuoto sincronizzato di Roma nella finale solo tecnico. La portacolori del Titano ha ottenuto un totale di 80.2443 punti. Al primo posto l'ucraina Marta Fiedina davanti all'azzurra Linda Cerruti. Jasmine Verbena domenica sarà di nuovo in vasca per la finale del solo libero. Nelle eliminatore del duo libero, la coppia Jasmine Verbena e Jasmine Zonzini è riuscita ad entrare in finale con il 10° punteggio (80.6333) e tornerà dunque in vasca domani pomeriggio.

