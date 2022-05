Europei Small Countries Association, San Marino apre con una vittoria

I Campionati europei Small Countries Division si aprono con una sudata vittoria al tie-break per San Marino che in due ore e cinque minuti piega la resistenza dei padroni di casa delle Isole Faroe. Protagonista della partita Lorenzo Benvenuti autore di 29 punti e, soprattutto, di quelli decisivi nel tie-break.

San Marino parte con Zonzini opposto a Rondelli, Benvenuti e Venturini di banda, Bernardi e Venturi centrali con Bacciocchi libero. A inizio partita Rondelli cerca Benvenuti che risponde bene da posto 4. San Marino arriva a condurre per 9/11 ma due attacchi sbagliati riportano il set in pareggio. Inizia una fase nella quale San Marino è poco preciso in difesa e a muro così le Faroe riescono a portarsi avanti (17/13). Da quel momento i titani inseguono gli avversari senza mai riuscire ad avvicinarli. Faroe chiude sul 25/22 al secondo set-ball. Nel secondo parziale i biancazzurri partono meglio; Benvenuti continua a produrre punti ma entrano più in partita anche Zonzini (6 punti nel set) e Venturini (5). Tuttavia un passaggio a vuoto sul 16/21 permette ai padroni di casa di piazzare un parziale di 6/1 portando le squadre in parità (22/22). Nel finale Zonzini e compagni sono più freddi e chiudono 23/25 al secondo set point grazie a due errori in attacco degli avversari. L’inizio della terza ripresa è piuttosto contratto con diversi errori da ambo le parti. I due team rimangono a stretto contatto fino al 16 pari quando un break di 3 a 0 costringe Mascetti al time-out. Sul 22/18 due attacchi di Benvenuti e un errore avversario rimettono in carreggiata i biancazzurri (22/21) ma altri tre attacchi ben orchestrati degli isolani fissano il punteggio sul 25/21. Il quarto set sembra ricalcare le orme del secondo con i titani avanti 8/13 senza troppi problemi nel gestire il gioco con Benvenuti protagonista (8 punti nel set). Stavolta le Isole Faroe non riescono a rientrare nel punteggio, anzi, perdono completamente le misure del proprio gioco e abdicano abbastanza presto al di là del 19/25 finale. Il tie-break è tiratissimo solo fino al cambio campo (7/8 per i titani). A quel punto sale in cattedra Benvenuti che sigla tutti gli attacchi biancazzurri fino all’8/15 finale che regala la prima vittoria nel Campionato europeo.