TENNIS TAVOLO Europei Tennis Tavolo: esordio difficile per Mongiusti e Giardi

Ai Campionati Europei di tennistavolo a Monaco, giornata d’esordio difficile per i portacolori del Titano Mattias Mongiusti e Federico Giardi. Nel doppio sono arrivate tre sconfitte. Sconfitte anche per il doppio misto con Federico Giardi, in coppia con la bosniaca Biogradlic e Mattias Mongiusti con la portoghese Santos.

