Europei tiro a volo, Perilli 4ª dopo la terza serie di qualificazione

All'Europeo di tiro a volo, in corso in Grecia, Alessandra Perilli è 4ª dopo la terza delle cinque serie di qualificazione. La biancazzurra ha centrato 71 piattelli su 75 e condivide la posizione con altre 5 tiratrici: tutto ancora apertissimo dunque per l'accesso alla finale, che vedrà impegnate le migliori 8. Comanda l'italiana Rossi con 75/75, seguono la russa Semianova a 73 e la turca Temizdemir a 72. 39ª Martina Tonini con 62 centri. Tra gli uomini, Gian Marco Berti è 57° con 69 piattelli colpiti, mentre Simone Rigoni è 94° a quota 63.







