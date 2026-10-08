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Europei tiro a volo, Perilli 4ª dopo la terza serie di qualificazione

La medagliata olimpica scala la classifica e ora è a 71 centri su 75, condividendo la posizione con altre 5 tiratrici: domani le ultime due serie e la finale, a cui accedono le migliori 8.

8 ott 2026
Europei tiro a volo, Perilli 4ª dopo la terza serie di qualificazione

All'Europeo di tiro a volo, in corso in Grecia, Alessandra Perilli è 4ª dopo la terza delle cinque serie di qualificazione. La biancazzurra ha centrato 71 piattelli su 75 e condivide la posizione con altre 5 tiratrici: tutto ancora apertissimo dunque per l'accesso alla finale, che vedrà impegnate le migliori 8. Comanda l'italiana Rossi con 75/75, seguono la russa Semianova a 73 e la turca Temizdemir a 72. 39ª Martina Tonini con 62 centri. Tra gli uomini, Gian Marco Berti è 57° con 69 piattelli colpiti, mentre Simone Rigoni è 94° a quota 63.




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