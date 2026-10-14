Europei tiro a volo, Perilli: "Trap Solo una bella novità. Nell'individuale mi è mancato qualcosa"

Una finale mancata, ma anche un'altra medaglia internazionale, la terza della stagione. Alessandra Perilli torna così dagli Europei di tiro a volo, in cui non è riuscita a entrare nella gara classica per il podio del trap, nonostante avesse chiuso al quarto posto, in rimonta, il secondo giorno, tuttavia si è rifatta nel trap solo. Tale format è una novità quasi assoluta, introdotto due anni fa ma poco utilizzato e proposto per la prima volta agli Europei: si tratta di una gara parallela, a scontri diretti, con un tabellone stile tennis fatto dalle prime 24 atlete delle qualificazioni. Lì, la sammarinese è arrivata fino alla semifinale, prendendosi poi il bronzo. Una novità che Perilli commenta così: "È un bello scontro, una bella cosa, una gara completamente diversa rispetto a quello che siamo abituati".

In questa gara sei ripartita da un avversaria che conosci molto bene, poi hai trovato una sorpresa e infine sei uscita in semifinale...

"Sì, infatti il primo scontro è stato con Susanna Stefececova, oro a Tokyo. È stato un bello scontro, nel senso che siamo arrivati pari a cinque punti e abbiamo dovuto fare lo shoot-off. Dopo due ore, perché le attese qui sono più lunghe, mi sono scontrata con una ragazza mai vista della Cechia, giovanissima, che mi ha dato filo da torcere. L'ultimo scontro l'ho avuto con la turca Safiye Temizdemir, che poi ha vinto l'oro, quindi è andata bene, sono contenta. È una cosa diversa, perché comunque mette in palio due bronzi, a differenza della gara classica".

Come valuti il resto dell'Europeo?

"Purtroppo è stata una gara un po' particolare, nel senso che non riuscivo ad avere le sensazioni giuste. Non so, ero ben chiusa, ero pronta, però è mancato qualcosa, che piano piano, sia nel mixed team sia nell'individuale, è venuto fuori e si è visto nel trap solo. Direi che va bene, siamo al momento giusto, adesso ci sarà come prossimo appuntamento appunto il Mondiale, l'ultima gara dell'anno, e vediamo un po'".

Mondiale che è ancora in dubbio, a causa della situazione in Medio Oriente, perché si terrà a Doha, in Qatar. Se si facesse, bisognerebbe risfoderare anche il mixed team, quest'anno mai a podio...

"Eh sì, ci siamo andati molto vicini con i punteggi, ma ancora niente. Siamo lì, stiamo limando le ultime cose. Anche con la novità del fucile nuovo per entrambi, sia per me, sia per Gian Marco Berti, non è proprio così scontato. Quindi abbiamo ancora qualcosina da limare e vediamo un po', però la preparazione c'è, ci stiamo allenando bene, quindi vediamo".

Il Mondiale sarà anche l'apertura della finestra per qualificarsi alle prossime Olimpiadi...

"Sì, ci saranno i primi pass per Los Angeles, sempre che si vada. Ancora non sappiamo niente, al momento dovremmo partire".







