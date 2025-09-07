BOCCE Europei, tre medaglie e un titolo per San Marino La Nazionale chiude al secondo posto nella classifica generale. Stella Paoletti campionessa nel tiro di precisione

Tre medaglie, il secondo posto nella classifica generale e atleti qualificati per i Mondiali in tutte le specialità. È stato un grande Europeo per la Nazionale sammarinese di bocce, che a Chiasso è andata a podio in tre delle cinque discipline in cui abbia partecipato, sfiorandone anche un quarto. Il bottino finale parla di un oro, un argento, un bronzo e tante vittorie, soprattutto a coppie.

A prendersi il titolo continentale è stata Stella Paoletti, nel tiro di precisione. La neocampionessa europea è partita alla grande, piazzandosi terza nella prima fase, poi eliminando la tedesca Conny Altmann ai quarti, l'italiana Laura Picchio in semifinale e la croata Ana Juginovic in finale, in partite punto a punto. Un successo che ha quasi replicato nel torneo a coppie femminili, dove si è presa il secondo posto insieme alla sorella Giada. Le due hanno battuto Austria e Polonia nel girone, poi la Turchia ai quarti e la Croazia in semifinale, fermandosi solo in finale, dove l'Austria si è presa la rivincita, per 8-5.

Si ferma un gradino più in basso la coppia maschile formata da Jacopo Frisoni ed Enrico Dall'Olmo, che, dopo aver battuto Ungheria e Slovenia nella fase a gironi ed eliminato la Croazia ai quarti, è uscita in semifinale contro la Svizzera padrona di casa, prendendosi il bronzo al pari dell'Austria, l'altra semifinalista sconfitta, mentre l'Italia ha vinto l'oro.

A questi podi vanno aggiunti il bel piazzamento della coppia mista, arrivata quinta, e il 12° posto di Dell'Olmo nel tiro di precisione individuale: tutti risultati che, sommati, hanno dato a San Marino il secondo posto nella classifica per Nazioni, con 61 punti, dietro all'inarrivabile Italia, con 119, e davanti all'Austria, con 47. Ora è tempo di festeggiare, per pensare al prossimo Mondiale ci sarà tempo e spazio.

